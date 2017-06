'Ontvoerde Derk Bolt en Eugenio Follender vrijgelaten'

Dat meldt de Colombiaanse guerrillabeweging ELN, die de twee sinds zaterdag vasthield, op Twitter. Ze zouden in goede conditie zijn, aldus de tweet. De Colombiaanse radiozender RCN meldde de vrijlating van de twee ook.



Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kon de vrijlating van de journalisten nog niet direct bevestigen.



Minister Koenders zei eerder dat de berichten die de ELN op Twitter verspreidt, authentiek zijn. Via Twitteraccounts zinspeelden de ontvoerders van Bolt en Follender donderdag nog op vrijlating van de Nederlanders.



De twee werden vorig weekend door ELN ontvoerd in de Colombiaanse deelstaat Norte de Santander. Bolt en Follender waren voor het programma Spoorloos op zoek naar een ouder van een door Nederlanders geadopteerd meisje.



Derk Bolt is al vele jaren een bekend gezicht op televisie. Voor Spoorloos reist hij al sinds 1991 de wereld over om mensen weer in contact te brengen met familieleden die uit het oog zijn geraakt. Bolt woont in Amsterdam en heeft twee kinderen.