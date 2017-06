'Onderzoek naar coffeeshops met criminele antecedenten'

Dat blijkt uit een publicatie van de krant in samenwerking met onderzoeksorganisatie Investico. De twee partijen deden uitvoerig onderzoek naar coffeeshops in Nederland.



57 van de 167 Amsterdamse coffeeshops zouden op een of andere manier dubieuze contacten hebben, vaak via de verhuurder of hypotheekverstrekker van de wietwinkel. Die worden door gemeenten nauwelijks gecontroleerd, schrijft het FD.



Tientallen personen met antecedenten houden daardoor belangen bij coffeeshops. Huisbaas van de Amsterdamse coffeeshop Rockland is volgens de krant bijvoorbeeld Raffaele Imperiale, de 'Koning van de drugs' van de Napolitaanse camorra die twee dit jaar teruggevonden gestolen Van Goghs bezat.



Huisbaas van coffeeshop De Keeper in Amsterdam zou een stichting van Bertus Cirkel zijn. De gemeente probeerde hem eerder moeizaam van de Wallen te verdrijven. Zijn advocaat geeft geen commentaar.



De gemeente Amsterdam zegt tegen het FD zelf onderzoek te gaan doen naar de coffeeshops in de stad met dubieuze contacten.



