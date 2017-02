'NS zet komende jaren honderden extra treinstellen in'

'Met die extra rijtuigen kunnen we zeker 21 procent meer reizigers vervoeren dan nu,' zegt NS-topman Roger van Boxtel in de Telegraaf. In 2022 moet het aantal inzetbare treinen van 2966 naar 4077 gestegen zijn.



De plannen worden dinsdag bekendgemaakt tijdens de presentatie van het jaarverslag 2016 van het spoorbedrijf. Er is volgens Van Boxtel een Deltaplan voor het spoor nodig, waarmee vooral de drukte in het openbaar vervoer van grote steden wordt aangepakt. 'Anders loopt Nederland hopeloos vast, ondanks dat NS tot 2022 ruim 1100 extra rijtuigen inzet. Treinen zijn echter niet genoeg,' aldus de NS-baas tegen de Telegraaf.



Volgens Van Boxtel zal het zeker in de spits druk blijven in de trein. 'Dat wordt alleen maar erger, ondanks onze inspanningen, omdat we al treinen met de maximale lengte gebruiken. Daarom is het probleem groter dan het aantal rijtuigen.'



Rikus Spithorst van belangenclub Voor Beter OV is in de krant uiterst kritisch op de plannen van de NS. 'Dit is mosterd na de maaltijd. Het gepruts van NS in het verleden heeft veel ov-goodwill verspeeld. Steeds meer reizigers geloven er niet meer in en pakken de auto.'



Lees ook: De trein van Utrecht naar Amsterdam is 27 minuten proppen en wiebelen [+]