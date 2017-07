'Nog geen grote problemen op Schiphol'

Deze dag krijgt de luchthaven meer dan 200.000 passagiers te verwerken, maar tot nu is dat betrekkelijk goed gegaan, liet een woordvoerster weten.



Er zijn wel wat wachtrijen, maar gezien de grote drukte loopt het goed, aldus een woordvoerster. Dat geldt ook voor de veiligheidscontroles. Schiphol wacht de komende tijd nog meer dagen met meer dan 200.000 passagiers, nu Nederland vanaf vrijdag met vakantie gaat.



Positief

Ook KLM, dat recent klaagde over lange wachttijden, is vrijdag 'heel positief'. Wel had de luchtvaartmaatschappij een storing in het reserveringssysteem waardoor bagagelabels niet konden worden uitgeprint. 'Maar dat was in een kwartier opgelost', aldus een zegsvrouw.



De afgelopen maanden is er veel aandacht voor de doorstroom van passagiers op Schiphol. In mei haalden beelden van urenlange wachtrijen het internationale nieuws.