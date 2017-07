'Niet nóg een pizzatent op de Haarlemmerdijk!'

De drukte op de Haarlemmerdijk zien wij als een uitdaging voor de gemeente Domino¿s

Stefan Mouwen, marketeer bij Domino's, voegt hieraan toe dat 'de winkel op de Haarlemmerdijk alleen met fietsen gaat bezorgen'. "We zullen die niet op de stoep parkeren, maar in ­zijstraten en nissen. We hopen natuurlijk wel dat het druk wordt in de nieuwe zaak. Maar de drukte op de Haarlemmerdijk zien wij als een uitdaging voor de gemeente."



Verkapte horeca

De bestemming van het pand op nummer 174 is detailhandel. Domino's mag dus geen horecagasten ontvangen. De vestiging gaat pizza's ­distribueren vanuit de achterkant van het pand.



Elisa van Jolen woont met haar zoontje boven de voormalige kledingzaak. "Ik schrik van de komst van een Domino's, het is gevaarlijk. Achter ons pand zitten de Haarlemmer Houttuinen, waar veel kinderen spelen. Er is absoluut geen ruimte voor bezorgers. Als je met gezond verstand kijkt naar het plan, kun je de problemen al zien aankomen. Dit wordt verkapte horeca."



Rooymans en Van Jolen verwijzen naar een Domino's vestiging op de Rozengracht, die ook geen horeca­vergunning heeft, maar waar wel vaak mensen aan tafeltjes zitten.



Geen verrijking

Boudewijn Oranje, voorzitter van de bestuurscommissie stadsdeel Centrum van D66, vindt Domino's 'ook geen verrijking voor de Haarlemmerdijk'. De gemeente kan volgens hem niet ingrijpen.



"Het bestemmingsplan voor het pand is detailhandel. Ik kan niet kiezen of dat een bakker, slager, of een kledingwinkel wordt. Zo lang de zaak alleen pizza's meegeeft, overtreedt hij de regels niet. We zullen heel goed opletten of Domino's zich aan de bepalingen van het plan houdt."



Jonah Freud, eigenaar van de Kookboekhandel op de Haarlemmerdijk, reageert: "Als daar straks een tafeltje staat, ga ik daar natuurlijk als eerste zitten en eisen dat er wordt gehandhaafd."