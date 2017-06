'Neusbeer uit Noord loopt waarschijnlijk nog rond'

"We hebben nog niets gehoord van de Dierenambulance, dus we gaan er vanuit dat hij nog ergens rondloopt," aldus een woordvoerder van Stichting Aap. De stichting zal het beest opvangen, zodra de neusbeer wordt gevangen.



Een andere optie is volgens de stichting dat de eigenaar de bijtgrage neusbeer inmiddels heeft teruggevonden en mee naar huis heeft genomen.



De Dierenambulance Amsterdam kon dinsdagochtend nog niets zeggen over de zoektocht naar de neusbeer uit Noord.



Het beest, gewoonlijk te vinden in delen in het zuiden van de Verenigde Staten en Zuid-Amerika, zette maandag zijn tanden in een medewerker van de dierenambulance. Het dier beet dwars door zijn beschermende handschoen heen.