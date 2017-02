'Nederlander Olav B. in Thailand gepakt voor fraude'

B. is veroordeeld in de beleggingsfraudezaak Golden Sun, waarin hij volgens de rechter een van de leidende rollen heeft gespeeld.



Vanuit het Amsterdamse beleggingskantoor Hooghuys en Versteegh bood B. in 2006 met zijn handlangers beleggingen aan in Golden Sun Resorts, een golfresort bij de Turkse badplaats Alanya.



Wie minimaal vijftigduizend euro investeerde, kreeg maandelijks 12,8 procent rente bijgeschreven en zou na verloop van drie jaar de gehele investering terugkrijgen. Ruim zevenhonderd mensen staken geld in het project, zij konden fluiten naar hun geld. In totaal gaat het om tientallen miljoenen.



Volgens Thaise media hield B. zich sinds 2007 schuil in het Aziatische land. Interpol zou de Thaise politie twee jaar geleden al getipt hebben over de Nederlander.