'Mensen willen geen vuurwerkverbod, de media wel'

De illegale handel zal alleen maar groeien, met alle gevolgen van dien Marcel Koedijk

Ik zal een paar heel grote nadelen van een verbod op een rij zetten:

- Het tuig dat nu de boel sloopt met illegale knallers zal daar echt niet mee ophouden, sterker nog: de illegale handel zal alleen maar groeien, met alle gevolgen van dien.



- Overal in het land professionele shows: een bezopen idee, letterlijk. Voor wie het nog niet wist: half ­Nederland is dronken op oudejaarsavond. Daarvan stappen er heel veel in de auto richting show, kindertjes mee want die laat je niet alleen thuis, met alle gevolgen van dien.



- Voor Groen Links en PvdD, die ook reppen over professionele shows: enig idee hoeveel fijnstof er vrijkomt bij een paar honderd profshows? Geen enkel idee blijkbaar, maar dat is niet verrassend.



- Als laatste nog een groot nadeel (het is wat populistisch, ik geef het toe): zo'n gratis evenement waar veel mensen (ook veel tuig onder invloed met zware knallers) op afkomen en vrijwel iedereen onder invloed is, is een perfecte plek voor een aanslag.



Ga eens handhaven en echt achter de raddraaiers aan in plaats van de slappe oplossing om het dan maar helemaal te verbieden.

