Amsterdams politiekorps wil stap verder in diversiteit

Hij gaat hiermee een stap verder dan korpschef Erik Akerboom van de nationale politie, die onlangs aangaf dat een op de vijf dienders die instroomt een migratieachtergrond moet hebben.



"Amsterdam heeft een veel hoger doel. Hier willen we dat 1 op de 2 agenten een migratie-achtergrond heeft," zei Aalbersberg donderdag in het programma De Ochtend op NPO Radio 1.



Deze diversiteit is hard nodig voor de effectiviteit van de politie, volgens de korpschef. "52 procent van de Amsterdammers heeft een niet-Nederlandse achtergrond. Wij zullen in Amsterdam als politie die diverse kennis in huis moeten hebben om effectief te blijven."



Sociale media

Aalsbersberg is overtuigd dat zeker het gaat lukken. Om het doel te bereiken zegt de korpschef dat de politie actief op zoek zal gaan naar nieuwe agenten met een migratie-achtergrond. "Wij zoeken Amsterdammers op die bij de politie willen werken. We gaan niet zitten wachten tot mensen zich melden."



Ook vraagt hij wijkagenten nieuwe dienders te zoeken, maakt hij gebruik van sociale media om potentiële agenten te vinden en gaat de politie langs bij scholen. "Ik ga ook zelf werven in mijn Marokkaans netwerk, Turks netwerk, Roze in Blauw en het Joodse politienetwerk."