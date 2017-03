'Loetje' Klinkhamer op 83-jarige leeftijd overleden

In februari 1977 openden Klinkhamer en zijn vrouw een café met drie biljarttafels op de hoek van de Johannes Vermeerstraat in Zuid. Destijds serveerde ze enkel nog gehaktballen, maar de kaart werd algauw uitgebreid.



Als geschoold slager wist Klinkhamer wat lekker was. Loetje werd een begrip, niet vanwege de biljarttafels, maar door de biefstukken. Een ossenhaasje met wit brood ernaast, daar kun je mening Amsterdammer voor wakker maken.



Het biljartcafé werd uitgebreid tot een biefstukkenimperium met elf zaken in onder meer Amsterdam, Overveen, Utrecht en sinds april ook in Rotterdam. Donderdag werd in besloten kring afscheid genomen van Ludwig 'Loetje' Klinkhamer.



Lees verder: 'Geen saus. Nooit saus bij de biefstuk. "Als hij het hoort gaat hij over de rooie.' Loetje Klinkhamer werd een begrip.