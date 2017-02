'Landelijke betoging in Amsterdam tegen racisme in maart'

Dat is zaterdag besproken op een nationale conferentie over racisme en discriminatie.



In totaal 250 deelnemers van diverse organisaties uit het hele land spraken zaterdag in de hoofdstad over dit onderwerp. "We willen op 18 maart een demonstratie houden vanwege de internationale dag tegen racisme op 21 maart,'' zei woordvoerder Abdou Menebhi.



Tijdens de conferentie werd iedereen ook opgeroepen op 15 maart te gaan stemmen tegen het 'populisme en extreemrechts'. "Het is belangrijk dat iedereen zijn stem hiertegen laat horen. Ook zijn we solidair met de islamitische gemeenschap en steunen de slachtoffers van islamofobie.''