Individuele verkoop is niet efficiënt en brengt minder op dan gebundelde verkoop Woordvoerder van De Key

"Het interesseert De Key geen bal wie in die panden zitten," reageert Van Beek. "Als ze haar commercieel vastgoed moet verkopen, waarom dan niet aan mij? De huurder die al ruim dertig jaar trouw zijn huur betaalt."



Maar De Key wil geen uitzondering maken. De reden? "Individuele verkoop is niet efficiënt en brengt minder op dan gebundelde verkoop," aldus de woordvoerder.



De woordvoerder geeft wel toe dat er meer aandacht had moeten zijn voor de communicatie met Van Beek. "We hadden hem mee moeten nemen in onze overweging, in plaats van enkel de uitkomst daarvan aan hem te presenteren. Dat het zo gelopen is betreuren we."



Overgedragen

Volgens Van Beek gooit De Key met de verkoop van de panden haar sociale betrokkenheid overboord. Die reactie is volgens de woordvoerder van de corporatie te begrijpen. "De Key heeft zich altijd bemoeid met de leefomgeving, maar nu moeten andere partijen dat oppakken. Het contract van Van Beek wordt overgedragen."



De huurovereenkomst van Van Beek loopt af in 2018. Van Beek: "Daarna ben ik op geen manier beschermd. Ik word overgeleverd aan de grillen van een belegger."