'Geen subsidie naar topsalarissen'

Als de directeur meer verdient dan de wethouder, waarom heeft zo'n instelling dan nog subsidie nodig? Johnas van Lammeren

Rutger Groot Wassink van GroenLinks noemt de topsalarissen 'een bloody shame'. Zelfs Marja Ruigrok (VVD) zegt 'wat linksig' te worden van deze lijst. "Als je je eigen geld verdient, hoef je wat ons betreft aan geen enkele norm te voldoen. Maar hier gaat het om gemeenschapsgeld. Dan vinden wij het wel prudent dat bestuurders zich aan een norm houden."



Druk opvoeren

In Amsterdam geldt de norm dat ambtenaren niet meer mogen verdienen dan een wethouder, de lokale variant van de balkenendenorm, die topinkomens afzet tegen de totale beloning van de minister-president.



Deze norm geldt niet voor instellingen die subsidie krijgen. Juridisch is een salarisverlaging moeilijk af te dwingen. Daniël Peters van de SP vindt dat Amsterdam een morele oproep moet doen aan de subsidieontvangers om de salarissen van de top te matigen. "Het is goed als we de druk opvoeren."



De gemeente gaat wel over de subsidies. Daarom moet de hoogte van de beloning meewegen in de overwegingen om wel of geen subsidie te verstrekken, vindt Peters. "Dan dwingen we het op deze manier af."



Te hoge salarissen

Andere partijen zijn het hiermee eens. "Wie niet bereid is zijn beloning terug te brengen, krijgt geen subsidie meer," zegt Groot Wassink. Van Lammeren: "Als de directeur meer verdient dan de wethouder, waarom heeft zo'n instelling dan nog subsidie nodig?"



De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is ervan overtuigd dat bij veel meer instellingen te hoge salarissen worden betaald: 70 procent van de 600 subsidieontvangers heeft het verzoek om informatie over de beloningen genegeerd.



"Ik vind het niet oké dat deze instellingen geen informatie verstrekken," zegt Dennis Boutkan (PvdA). "We geven hen geld en zij nemen niet eens de moeite om te reageren." Hij vraagt de burgemeester om opheldering.