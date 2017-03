'Echte' winkels voor Amsterdams Fietsenwinkel.nl

Moederbedrijf International Bike Group (IBG), dat het hoofdkantoor op Sloterdijk heeft, maakt de uitbreidingsplannen donderdag bekend. Het bedrijf is met een omzet van 80 miljoen euro in 2016 de grootste fietsverkoper van ons land.



IBG heeft de afgelopen amanden al zeven eigen vestigingen geopend, waaronder eentje op Sloterdijk. Daar komen er volgens topman Bastiaan Hagenouw nog zeker dertig bij, waaronder eentje in 'zuidelijk Amsterdam'. Daarnaast werkt het bedrijf aan een netwerk van 200 zelfstandige fietsmonteurs.



"We zien aan de reacties en het aankoopgedrag op onze sites, dat hoogstens één op de vijf klanten het zomaar aandurft om een fiets zonder omzien te bestellen," zegt Hagenouw vandaag in Het Parool. "Het merendeel wil de fiets toch eerst ruiken en voelen. We kregen heel veel reacties van mensen die juist dat deel misten."



Vacatures

Dit jaar verwacht IBG de grens van honderd miljoen euro omzet te overschrijden. Het bedrijf is op zoek naar 200 nieuwe medewerkers, naast de 400 man die al op Sloterdijk werken, Het gaat deels om fietsmonteurs, deels om websitemedewerkers en ict-personeel.



Naast Nederland verkoopt IBG ook in België, Denemarken, Zweden en Noorwegen online fietsen - voornamelijk e-bikes. Het bedrijf heeft binnenkort meer Europese landen op het oog.