'Duizenden mensen op de been voor March for Science'

Volgens de organisatie is er eerder sprake van duizenden bezoekers aan de wetenschapsmanifestatie op het Museumplein.



In Amerika kan de mars niet los worden gezien van de nieuwe president Trump en zijn besluit om te snijden in de budgetten voor klimaatwetenschap. Niet voor niets vinden de demonstraties plaats op Earth Day, de dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het milieu.



In Nederland wordt de soep minder heet gegeten. De wetenschappers hier hebben gekozen voor een vrolijke manifestatie waar ze een brug willen slaan naar het grote publiek. Want aan de basis van de besluiten van Trump en zijn 'alternatieve feiten' ligt een fundamenteler probleem waar wetenschappers ook in Nederland tegenaan lopen. De waarde van objectieve kennis wordt steeds vaker hardop betwist. Behalve bij het ontkenners van klimaatverandering zien ze dat bijvoorbeeld bij ouders die hun kinderen niet willen inenten.



De March for Science wordt gesteund door alle Nederlandse universiteiten, studentenvakbond LSVB en verschillende techniekmusea, zoals NEMO. Bij de manifestatie op het Museumplein zijn openbare colleges, maar ook ruimtetelescopen, een wetenschapswandeling en speels onderzoek voor peuters en kleuters.