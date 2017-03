'Constructief gesprek' FNV en Primark

Eerder deze maand ontvingen de Nederlandse vestigingen van de modeketen 1186 klachten over de omgang met hun personeel, waarvan 192 uit Amsterdam. Die kwamen aan het licht na een enquête die FNV Handel had uitgevoerd.



Uit de vragenlijsten bleek onder meer dat medewerkers worden afgeblaft, er onduidelijkheid is over de inzet van beveiligingscamera's en het aanvragen van vrije dagen problematisch is. Verder moeten functioneringsgesprekken soms in het Engels worden gevoerd, terwijl niet alle medewerkers die taal beheersen. Ook een ondernemingsraad, waarin dit soort zaken kunnen worden aangekaart, ontbreekt.



Verbetering

De modeketen ging op uitnodiging van de vakbond in gesprek over de enquêteresultaten. Het bedrijf heeft de klachten zelf ook bestudeerd en concludeert op basis daarvan wel dat 'alle beleidsmaatregelen, werkwijzen en procedures volledig voldoen aan de wetgeving en aan de cao VGT (Grootwinkelbedrijf Textiel).'