'Coffeeshopcrawl onwenselijke vorm van vermaak'

Dat zegt wethouder Kasja Ollongren, die de overlast van de pubcrawls samen met stadsdeel Centrum bespreekt met ondernemers in de toeristische sector. "Een coffeeshoptour voegt niets toe aan het toeristisch aanbod in de stad."



De coffeeshopcrawl wordt donderdag in Amsterdam geintroduceerd, in navolging van de onder toeristen populaire pubcrawls en kroegentochten. Onder het motto 'hoeveel coffeeshops kun je aan?' worden in twee uur tijd twaalf coffeeshops bezocht.



Voor de eerste tour - kosten 13,60€ - hebben zich slechts vier belangstellenden aangemeld. "Maar we beginnen ook nog maar net. Vanaf april hopen we vier keer per week de tour te kunnen aanbieden," aldus de organisator.