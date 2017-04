'Buitenlandse bedrijven aantrekken? Eerst financiën leren bijhouden'

In Het Parool van donderdag werd gemeld dat niet bekend is of Amsterdam nu een rijke of arme stad is. De financiën zijn een chaos.



Ik mag hopen dat de gemeente haar huishouding via een aantal bankrekeningen laat lopen.



Op zo'n bankrekening staan de bedragen die af- en bijgeboekt worden. Het saldo geeft in ieder geval een beeld van de actuele financiële situatie.



Opmerkelijk dat een stad die gerenommeerde binnenlandse instellingen wil aantrekken, haar eigen huishoudboekje niet eens kan bijhouden.