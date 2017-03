'Brug over het IJ kan niet bij Java-eiland'

Voor de driehonderd meter lange tunnel is al in september een studie overhandigd aan de gemeente

Verder herhaalt Gerson zijn pleidooi voor een tunnel ter hoogte van Centraal Station. Dat is ook de wens van de grote publiekstrekkers rond Overhoeks in Noord, onder meer Eye, A'DAM Toren en de projectontwikkelaars van woontorens, waarvoor Gerson optreedt als adviseur. Die tunnel kan er volgens hun planning eind 2020 zijn. Haast met de Javabrug is daarom volgens Gerson onnodig.



Voor de driehonderd meter lange tunnel is al in september een studie overhandigd aan de gemeente. Winkels, horeca, exposities en een videoplafond zorgen voor reuring, zodat sociaal onveilige situaties worden voorkomen. De bedenkers trekken de vergelijking met Schiphol. Soms is de pier een lange, lege gang waar reizigers maken dat ze wegkomen, soms lijkt het wel een winkelpromenade.



Gerson was behalve wethouder ook negen jaar directeur van het Amsterdamse havenbedrijf, dat geen voorstander is van bruggen. Verder was hij tot 2016 voorzitter van ACP, dat Amsterdam als cruisehaven promoot.



