'Bijna fabrieksmatige' hennepplantage ontmanteld in West

Het pand aan de Jarmuiden, op bedrijventerrein Sloterdijk, werd rond negen uur 's avonds doorzocht na een anonieme tip. Hoewel er een duidelijke henneplucht in het pand hing, konden agenten in eerste instantie niets vinden. Uiteindelijk bleek achter een verborgen luik in het plafond een hogere verdieping verstopt te zitten waar in meerdere ruimtes in totaal bijna 1500 planten stonden.



Omdat de planten in verschillende groeistadia waren en met vakkundige apparatuur onderhouden werden, was volgens de politie duidelijk sprake van een doorlopend, bijna fabrieksmatig proces. Bij de ontmanteling zijn goederen zoals heftrucks en springkussens in beslag genomen.



Er is nog geen verdachte aangehouden. Omdat er stroom en water is afgetapt doen Liander en Waternet aangifte.