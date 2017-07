'Bicycle-shaped objects' overspoelen de stad

Dit is fietsen ­delen, zeggen de bedrijven, maar ­huren lijkt het verdienmodel toch ­beter te omschrijven

Sinds afgelopen week is Amsterdam wéér duizenden fietsen rijker. Flick Bike maakte bekend duizend exemplaren te gaan plaatsen in de stad en later deze week bleek ook oBike uit Singapore de ambitie te hebben om Amsterdam van nog eens duizenden fietsen te voorzien.



Experiment

Beide bedrijven claimen iets unieks te doen: fietsen die iedereen die de app downloadt, kan gebruiken. Ophalen waar de fiets staat en achter te laten waar dan ook. Dit is fietsen ­delen, zeggen de bedrijven, maar ­huren lijkt het verdienmodel toch ­beter te omschrijven.



De hevige concurrentiestrijd - dit voorjaar verscheen het Deense Donkey Republic al in de stad - is hiermee in Amsterdam een nieuwe fase ingegaan. De gemeente, die flink investeert in het ruimen van niet-gebruikte fietsen, ziet alle nieuwe tweewielers met lede ogen aan. Wegknippen en ­afvoeren ligt juridisch toch wat ingewikkeld, bleek onlangs.



Initiatiefnemer Vikenti Kumanikin van Flick ziet geen probleem in de toevloed van nieuwe fietsen. Integendeel: "Wij zorgen ervoor dat de fietsen die her en der staan, echt worden gebruikt. Fietsen staan vaak lang stil, wij laten ze rijden. Zo lossen we het tekort aan fietsparkeerplekken op, de stad kan met minder fietsen toe."



En, zegt Kumanikin, het bedrijf richt zich op de Amsterdammers. "Het is waar dat iedereen al een fiets heeft, maar er zijn altijd momenten dat je die niet bij de hand hebt. Het is een experiment, maar wíj zijn overtuigd van de mogelijkheden."