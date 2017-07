'Bewoners ervaren geen overlast van Gay Pride'

De Amsterdam Gay Pride hoort bij een open en tolerante stad Advocaat van de gemeente

Het groepje centrumbewoners vindt dat zij niet serieus worden genomen en nauwelijks in de gelegenheid zijn geweest om bezwaar te maken. Het toegestane geluidsniveau zou zes tot zeven keer hoger zijn dan dat op een doordeweekse avond op de Zeedijk. Zij zijn bovendien verrast door toevoeging van een extra feest op de Dam.



Grondig overlegd

Volgens de gemeente is het feest op de Dam er juist gekomen om druk van de ketel te halen. De eisen voor het evenement zouden alleen maar strenger geworden, zeker als het gaat om geluid. Ook is er meer toezicht, zijn er meer toiletvoorzieningen en houden feesten eerder op. Daarover is volgens de gemeente de afgelopen tijd juist grondig zijn overlegd met de buurtbewoners.



"De Amsterdam Gay Pride hoort bij een open en tolerante stad," zei de advocaat van de gemeente. "Het evenement staat symbool voor de stad die wij willen zijn. Wij kunnen niet tot in het oneindige doorgaan met het aanpassen van de eisen. Als de Pride moet voldoen aan alle eisen die het wijkcentrum stelt, dan betekent dat maar één ding: dat er helemaal geen evenement meer is."



De voorzieningenrechter doet over maximaal twee weken uitspraak, vier dagen voordat de Amsterdam Gay Pride 2017 begint.