'Autobom Martin Kok kracht van 40 granaten'

Kok (Edam, 1967) werd in het verleden veroordeeld tot 23 jaar celstraf, waarvan hij zeventien jaar uit zat, voor het doden van twee rivalen.



De afgelopen jaren baatte hij de site Vlinderscrime.nl uit, waar hij tot woede van criminelen misdaadnieuws bracht en verdachten met naam en toenaam noemde, het liefst begeleid door foto's zonder balkje. In november 2015 werd er al op Koks huis geschoten. Amsterdammers Soufiane O. (25) en Younes A. (26) kregen daarvoor één en anderhalf jaar cel.



Op 8 december vorig jaar werd Kok toch geliquideerd, bij seksclub Boccaccio in Laren. Hij zat in de auto van zijn tachtigjarige vader toen hij door een onbekende werd doodgeschoten.



Later bleek dat Kok die dag al een aanslag had overleefd. Tijdens de eerste kennelijke moordpoging, voor het Citizen M hotel in de Prinses Irenestraat in Amsterdam-Zuid, lijkt het wapen van de dader te hebben gehaperd.



