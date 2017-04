'Amsterdamse priester geschorst vanwege seksueel misbruik'

Het gaat om een priester in Amsterdam, die al met pensioen was maar nog wel taken vervulde in de kerk, schrijft Trouw.



De schorsing van de Amsterdamse priester volgt op die van Nico S., eveneens oud-katholiek priester, die in Cambodja werd gearresteerd op verdenking van het maken van kinderporno. S. zou tijdens zijn vakantie naaktfoto's hebben gemaakt van minderjarige jongens.



Naar aanleiding van deze arrestatie vertelde een maatschappelijk werker aan de Volkskrant over hoe hij in zijn jeugd seksueel misbruikt en naakt gefotografeerd werd door de Amsterdamse priester. Daarop is de Amsterdamse priester op non-actief gesteld en hij mag voortaan niet langer voorgaan in kerkdiensten.



