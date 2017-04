'Amsterdams scholenaanbod probleem bij aantrekken Brexitbedrijven'

Dat zei Van Traa woensdag bij BNR. Volgens de directeur van de Zuidas heeft de stad goede kaarten in handen om internationale bedrijven aan te trekken, ook met het oog op de aankomende Brexit. Daarbij doelde hij op de kwaliteit van de internationale verbindingen op Schiphol en het relatief hoogopgeleide personeel in Nederland.



Een probleem dat Van Traa echter signaleerde in het gesprek, was de toegankelijkheid van het Nederlandse onderwijs voor kinderen van expats. Volgens Van Traa is voor veel bedrijven de leefsituatie van hun werknemers een belangrijke factor voor de keuze voor een nieuwe locatie.



"Veel ouders willen hun kinderen graag naar een Nederlandse school sturen, in plaats van naar dure internationale scholen, juist omdat ze zich hier willen vestigen," aldus Van Traa.



Het schort volgens hem echter aan voldoende schakeltrajecten. "In Amsterdam lopen een aantal goede projecten op scholen, die bijvoorbeeld NT2-klassen aanbieden. Maar als de stad meer internationale bedrijven wil aantrekken, zullen er nog meer van dat soort projecten moeten starten."



