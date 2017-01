'Amsterdam moest vader radicaliserende zoon waarschuwen'

Dat schrijven de Nationale en Amsterdamse ombudsman in een maandag verschenen rapport over de in 2015 in Syrië omgekomen Elias uit Nieuw-West.



De Amsterdamse jongen vertrok eind 2013 op 16-jarige leeftijd naar Syrië, iets wat zijn vader al vreesde. Hij uitte zijn vermoedens op 17 december 2013 via zijn huisarts bij de politie en gemeente.



De wijkagent en adviseurs van de gemeente bezochten daarna verschillende keren het Amsterdamse gezin. In deze gesprekken werd volgens de vader de verwachting geschept dat 'het wel goed zou komen' en dat voorkomen zou worden dat zijn zoon zou uitreizen.



Bomaanslag

Dat bleek niet het geval. Op 26 december liep Elias met ruzie weg van huis en wist daarna vanaf Schiphol te vluchten naar Turkije. Een dag later deed zijn vader aangifte bij de politie van vermissing. In januari 2015 hoorde de man dat zijn zoon was omgekomen bij een bomaanslag in Syrië.



De vader verwijt de gemeente en de politie dat zij niet hebben kunnen voorkomen dat de jongen heeft kunnen vertrekken en dat hij ook na de uitreis niet goed is geïnformeerd. Hij deed hierover zijn beklag bij de ombudsmannen.



Onvoldoende

Tijdens het onderzoek dat zij naar de zaak deden werd duidelijk dat de jongen al sinds september 2012 in beeld was omdat hij mogelijk zou kunnen radicaliseren. Zijn vader was hier echter niet van op de hoogte gesteld, wat volgens de ombudsmannen wel had moeten gebeuren. Ook was de informatievoorziening na het vertrek van Elias onvoldoende.