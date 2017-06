'Amsterdam lette niet op bij splitsing huurdersclubs'

Dit blijkt uit een donderdag verschenen kritisch onderzoek van de Rekenkamer Metropool Amsterdam. De huurdersorganisaties voeren nog steeds gevechten over geld en taakverdeling. Daarbij is de kleinere Huurdersvereniging Amsterdam, die de belangen van de huurders bij de politiek behartigt, in het nadeel.



Het Amsterdams Steunpunt Wonen en de wijksteunpunten, die tegenwoordig !Woon heten, ondersteunen huurders en helpen hen bijvoorbeeld in conflicten met verhuurders. Het ASW - veel groter dus dan de HA - heeft ook meer directe banden met de gemeente.



Bron van conflicten

De vervlechting tussen ASW en HA was enorm. Zo was het personeel van de Huurdersvereniging formeel in dienst van het ASW, dat de werknemers vervolgens uitleende aan de HA. Dat was verwarrend en werd een bron van conflicten.



De Rekenkamer stelt vast dat het ontvlechtingsproces, dat in 2015 begon, "rommelig" verliep. Dat dit te verwachten was gezien de tegengestelde belangen van de organisaties, "heeft de gemeente zich onvoldoende gerealiseerd".



De problemen zijn niet van tafel. "Verschillende discussies tussen de HA en het ASW over de taakverdeling en financiële aspecten hebben ervoor gezorgd dat een vruchtbare samenwerking tussen de nieuwe organisaties niet is geborgd," schrijft de Rekenkamer. Daar heeft de gemeente dus nog weinig aan kunnen veranderen.

Vooral tijdens de ontvlechting heeft de gemeente volgens de Rekenkamer onvoldoende aandacht gehad voor de financiële aspecten