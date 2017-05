'44 miljoen tegen drukte is een dweil terwijl de kraan open staat'

Hieruit blijkt dat Amsterdam de komende jaren ruim 44 miljoen euro uittrekt om de drukte in de stad te beteugelen. "Een dweiltje," zo noemt Moorman de plannen, "terwijl de kraan open staat."



Ze is blij dat het college van D66, VVD en SP onderkent dat het druk is in de stad. "Dat heeft even geduurd. Het college heeft lang op het gas getrapt en nu de stad uit de bocht vliegt, trekt het ineens de handrem aan." Moorman mist concrete maatregelen om het toerisme in de stad terug te brengen.



De PvdA-fractievoorzitter is blij met de vijf miljoen die Amsterdam vanaf 2019 jaarlijks gaat besteden aan armoedebestrijding. Ze vindt het vreemd dat het college in de Voorjaarnota geen aandacht besteedt aan grote problemen in de stad, zoals het lerarentekort, de oververhitte woningmarkt en de wijken die kampen met achterstallig onderhoud.



Klimaat

GroenLinks vindt dat de plannen van het college geen oplossing bieden voor 'grote uitdagingen op het gebied van klimaat en groeiende ongelijkheid'. "Dat is een gemiste kans en onverantwoord uitstelgedrag," aldus Rutger Groot Wassink, die de maatregelen tegen de drukte wel 'terecht' noemt.



De oppositiepartij vindt het onterecht dat geld dat bedoeld was voor zorg nu naar handhaving en evenementenbeleid gaat. "Geld voor zorg moet naar zorg."



